Eski ittifak ortağı CHP ve İYİ Parti (İP) arasındaki tartışma büyüyor. CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştiren Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bankamatik memurları olduğuna dikkat çekerek, "Bunları temizleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Özlale, "53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum" sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

FATURASI MEVCUT

Katıldığı bir yayında CHP ile ilgili yeni bir iddiayı ortaya atan Özlale, "İzmir Büyükşehir Belediyesi kokmasın diye körfeze her yıl binlerce ton koku giderici kimyasal madde döküyor" ifadelerini kullandı. Her gün bin 100 ton çamurun hala körfeze döküldüğünü öne süren Özlale, "Bunu yalanlamalarını eğer doğruysa bunu kabul etmelerini bekliyorum. Mavişehir'in bazı yerlerinde derinlik 60 santimetreye düşmüş durumda. Her sene yüzlerce milyon Türk Lirası değerinde koku giderici kullanıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Kimyasal malzeme alınıyor. O malzeme denize dökülüyor. Bu iddialarımla ilgili aksini iddia edecek olurlarsa kendileriyle memnuniyetle tartışabiliriz" dedi.

Bu kimyasallara ilişkin büyükşehirde faturaların mevcut olduğunu aktaran Özlale, "Zaten şu anda Körfez'de yaşaması gereken bir hayatın olmadığını biliyoruz. Bu koku meselesinde gerçekten belediyeyle tartışmak yerine İzmirlinin takdirine bırakıyorum" açıklamalarında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZSU Müdürlüğü ise Özlale'nin iddialarını yalanlamaya çalıştı. İZSU, "Parfümü yok ki sıkasın, kimyasalı yok ki dökesin" diyerek yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İZSU: ZARARLI DEĞİL

"Körfez'e kimyasal döküldüğü yolundaki iddialara yeniden değinmek gerekirse, bu ifadelerle eğer şebekeye uygulanan magnezyum hidroksit (MgHo) kastediliyorsa, öncelikle bu MgHo körfeze dökülmemekte, atık su şebeke hattına uygulanmaktadır. Akademisyenlerle birlikte yürütülen bilimsel çalışma neticesinde uygulanan bu kimyasalların çevreye bir zararı söz konusu değildir. Dünyada gelişmiş ülkelerde sıkça başvurulan bu yöntem örneğin Los Angeles şehrinin master planında da aynı şekilde uygulanmaktadır"

ANALİZ YAPILSIN

Özlale'nin açıklamasını değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Kimyasal analizin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılması lazım. Koli basiline kadar bakılmalı. Halkımız hala balık tutuyor birçok yerde. Körfez temizliğinin tamamının durumuna bakmak gerek. İzmir'de suya girilmiyor, koku da yok ama mikrop yuvası... Kokunun sezonluk bitmiş olması o işin başarılı olduğu anlamına gelmez" eleştirisinde bulundu.

CHP'Lİ VEKİL 'BİYOLOJİK' DEDİ

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Özlale'nin iddiasına tepki göstererek, "Akademisyen kişiliğiyle tanıyorduk, adaylığı açıklanınca keşke görmeseydik dedirten bir yönünü gösterdi. Soyer'i hedefe koyan ve yapılan yüzlerce hizmeti görmezden gelen tavrı kabul edilemez" dedi. CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ise "Bir akademisyen, bir bilim insanı olarak kimyasal önlemle, biyolojik önlemi ayırmasını beklerdik. Siyasi rant uğruna toplumda infial yaratacak yalan yanlış bilgiler paylaşıyor... Önceki gaflarını saymıyorum bile. Sadece bu konudaki iddialarında üçte sıfır yaptı. 'Otur sıfır!' demek lazım" sözleriyle tepki gösterdi.