  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"En geç 10 gün içerisinde tamamlanacak"
İzmir'i 6.6 büyüklüğünde deprem vurdu! Can kaybı artıyor...
HSK'dan flaş İzmir kararı
İzmir Seferihisar'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Yürek burkan kare! Enkaz alanında göz yaşlarını tutamadı
Yürek burkan kare! Enkaz alanında göz yaşlarını tutamadı
Başkan Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler
Bakanı Selçuk'tan İzmir depremine ilişkin açıklama
Avrupa'da cesur bir kalem! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!
Macron'dan geri vites: İslam dünyasında yanlış anlaşıldım
Peygamberimiz onurumuzdur
Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı!
İzmir depremi ile ilgili son dakika açıklamaları!
MSB duyurdu! PKK'ya 1 ayda büyük darbe
Ege'de peş peşe korkutan depremler
İşgalci Ermenistan ordusu ağır kayıplar veriyor!
Khabib Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap
43 saat sonra müjdeli haber geldi! İzmir'de enkazdan 2 kişi daha çıkarıldı
Burhan kuzu vefat etti
İzmir'de zamana karşı mücadele!
‘Donuk ekmek' alın vücudunuzu koruyun
Afrika Avrupa'nın hurdalığı oldu
Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
01 Kasım 2020 Pazar 17:22:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 18:32:00

İzmir'i 6.6 büyüklüğünde deprem vurdu! Can kaybı artıyor...

ABONE OL

İzmir'de cuma günü 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Öte yandan depremde hayatını kaybedenlerin 62'ye yükseldiği duyuruldu.

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

18.25: İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi

17.30: İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 62 oldu. AFAD verilerine göre, yaralı 940 kişiden 722'si taburcu oldu, 218 kişinin tedavisi devam ediyor 

17.15: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiğini açıkladı

İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 60 oldu. AFAD verilerine göre, yaralı 940 kişiden 722'si taburcu oldu, 218 kişinin tedavisi devam ediyor 

17.08: Şehir dışından hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen sabıkalı 9 şüpheli gözaltına alındı.

17.00: Hakimler ve Savcılar Kurulu, deprem nedeniyle İzmir'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak tavsiyeleri içeren yazıyı teşkilata gönderdi. Yazıya göre, tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın soruşturma/kovuşturma dosyaları ile yürütmenin durdurulması istemlerine hassasiyet gösterilecek. İzmir'de depremden bizzat veya yakınları etkilenen hakim ve savcıların izin talepleri konusunda hassas davranılacak.

16.52: İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin, Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

16.09: İzmir'in Seferihisar ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Teos Marina'da gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen cuma Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak Sığacık Mahallesi'nde incelemelerde bulunduklarını söyledi. Oktay, "Halkımızın bilinçlendirilmesiyle ilgili yani bir tsunami olayı yaşandığında nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle ilgili hem Sahil Güvenlik ekiplerimiz hem de AFAD koordinasyonunda bilinçlendirmeyi hızlı bir şekilde yapacağız." dedi.

15.57: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.98 km olarak açıklandı.

15.30: İzmir’in Bayraklı ilçesinde depremde ağır hasar gören Karagöl Apartmanı’nın kontrollü yıkım işlemi başlatıldı.

"4'ÜN ÜZERİNDE 42 ARTÇI"

15.00: AFAD'dan yapılan açıklamada, '30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 42 artçı olmak üzere, toplam 922 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denildi.

14.45: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

14.33: Samsun'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmirlilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erdoğan, "Şu an itibarıyla 58 vefatımız var, 896 yaralımız var." dedi.

14.10: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki depremle ilgili, 'Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi' dedi.

14.07: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki deprem nedeniyle okul binaları için endişe edilecek bir durumun olmadığını bildirdi. Depremin ardından enkaz altındakilere sağ ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu: "İzmir'de 3 bin 600 okulumuzda yaklaşık olarak 850 bin öğrencimiz var. İzmir'de 850 bin öğrencimizin öğrenim gördüğü okullarda bir hasarımız söz konusu değil. 139'unda hafif hasarlar söz konusu ama bununla ilgili tedbirler alınacak. 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde hangi okulumuzda durum nedir, ne tür hasar vardır, bunların saptanması ve bir havuzda toplanması sağlanabildi. Okularımızla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını net bir şekilde ifade edebilirim."

13.50: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde can kaybının 55'e yükseldiğini duyurdu. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Koca, 3'ü ağır, 8 vatandaşın da yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

13.18: İzmir'deki depremde tamamen yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nda cesedi çıkarılan 3 kişinin kimliği belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Çiğdem Gümüşel, oğlu Rüzgar Gümüşel ve Çiğdem Gümüşel'in annesi Belkıs Onat olduğu belirtildi.

12.45: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık' dedi.

11.56: İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında iki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

11.10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, Buse Hasyılmaz'ı ziyaret ettiğini söyledi. Koca, 'Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak.' Bakan Koca, depremin yaşandığı İzmir halkını koronavirüse karşı da uyardı. Koca, 'Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim' dedi.

10.40: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardı. Oktay, bölgede 26 alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 51'e yükseldiğini duyurdu. Oktay, 4 ve üzeri büyüklükte 831 artçının da meydana geldiğini açıkladı. 26 acil yıkılması gereken binanın olduğunu belirten Oktay 21 bin kişi için 3 bin 880 çadırın kurulacağını söyledi.

AFAD ekipleri İzmir'de vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla çeşitli noktalara çadır kentler kurdu. AFAD'ın, Bornova eski ilçe stadınına kurduğu 210 çadırın 106'sında yaklaşık 400 kişi barınıyor.

10.30: 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14’ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.

10:05: Kandilli Rasathanesi Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

09.30: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğunu, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

08.40: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu, 229 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

07.00: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini açıkladı.

05.30: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Etiketler : izmir izmir depremi deprem son dakika son depremler izmir son durum
Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Sorumsuzluğa devam

Sorumsuzluğa devam
Bir Annenin Günahı'ndan yayın öncesi ilk kareler

Bir Annenin Günahı'ndan yayın öncesi ilk kareler
Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...

Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...
'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'ın yeni yaşına romantik kutlama: Çok incindik ama buluştuk

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'ın yeni yaşına romantik kutlama: Çok incindik ama buluştuk
Yeni hayat için değişim başladı

Yeni hayat için değişim başladı
Kafana dert değil toka tak!

Kafana dert değil toka tak!
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER