Kentsel dönüşüme 2 milyar 200 milyon liralık yatırım

İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım

30 Ekim'de yaşanan depremden en fazla hasar gören Bayraklı ilçesinde depremzedeler için yapımı süren konut projeleri ile rezerv alandaki projelerde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çalışmalarda gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Saha ziyaretlerinde bölgelerdeki inşaatların ilerleme seviyelerini incelediklerini ifade eden Kurum, TOKİ'nin şehrin 7 deprem dönüşüm bölgesinde ve rezerv alanında çalışmalarını eş zamanlı olarak başlattığını dile getirdi.

Gelinen noktada depremi en çok hisseden Bayraklı'da 75 bin metrekarelik alanda örnek bir dönüşüm yaptıklarına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"7 bölgede 1444 konut yapıyoruz, sadece oradaki yatırımın değeri 543 milyon lira. Salhane Mahallesinde 228 konut, 15 ticari ünitemiz var. Tamamı depremzede kardeşlerimiz için. İnşallah bu projemizi eylül ayında bitirip vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Manavkuyu Mahallesi 2. bölgede 140 konutumuz, 24 dükkanımız var. Burası da aynı şekilde eylül ayı içerisinde bitirilip vatandaşlarımıza teslimi gerçekleştiriliyor olacak.

Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu Salhane ve Mansuroğlu Mahalleleri 3. bölgemiz. 910 konut ve 132 ticari ünitemiz var. Bu alanda da şubat ayında tamamını bitirip depremzede kardeşlerimize teslim ediyor olacağız. Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahallelerimizde 4-5-6 ve 7. bölgelerde de toplamda 166 konut, 37 ticari üniteden oluşan projemizi de eylül ayı itibarıyla vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

BAYRAKLI'YA MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ



İzmir'in geleceğine yönelik en önemli dönüşüm projelerinden olan 3,5 milyon metrekarelik rezerv alanda da 3 bin 500 konut için çalışmaların hızla devam ettiğine işaret eden Bakan Kurum, etaplar halinde tamamlanacak projede kaba inşaatları bitme noktasına gelen konutların yıl sonu itibarıyla teslimine başlayacaklarını aktardı.

Bakan Kurum, rezerv alanın yüzde 60'ını donatı alanı olarak ayırdıklarını, toplam 1 milyon metrekaresinin yeşil alan olacağını dile getirdi.

Millet bahçesi konusundaki çalışmalara da değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle başlattığı millet bahçeleri projeleri kapsamında ülke genelinde 321 millet bahçesinin yapımının sürdüğünü, 57'sinin tamamlandığını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bayraklı ilçemize 360 bin metrekare, konutlarımızla eş zamanlı bitecek bir millet bahçesini kazandırıyoruz. Yatırım değerine baktığınızda 543 milyon liraya mal olacak 7 bölgedeki dönüşüm sürecine (rezerv alandaki) 3 bin 500 konutu ve millet bahçemizi de eklediğimizde 2 milyar 200 milyon lira yatırım değeri olan bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz."

Depremzedelerin yaralarını sarmak için hızlı hareket ettiklerini, onlar için bir saatin dahi önem taşıdığını bildiklerini kaydeden Kurum, ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında başlattığı seferberlik kapsamında bugüne kadar 2,5 milyon konutun dönüşümünü yaptıklarını, 10 milyon vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına aldıklarını dile getirdi.

Hedeflerinin her yıl 300 bin, gelecek 5 yıllık süreçte de 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak olduğunu bildiren Kurum, dönüşüm konusunda hızlı, gönüllü ve yerinde prensipleriyle hareket ettiklerine işaret etti.

Sadece İzmir'de depremzedelere 10 milyon lira kira, taşınma gibi yardımlarda bulunduklarını, İzmir iş dünyası iş birliğiyle depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ev hibe etmek için çalışma yürüttüklerini bildiren Kurum, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarımıza da talimatımız şudur; ağır, orta ve az hasarlı binalar için belediyelerimiz de işin bir tarafından tutacak. Vatandaşımız da dönüşmeye razı. Bakanlık olarak biz de verilmesi gereken her türlü desteği vereceğimizi, belediyelerimize de ilettik. Gelen her türlü talebi karşılamaya gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda da onların yarasını saracak desteği vermeye çalışıyoruz. Amacımız 50 yıllık, 100 yıllık planları yapmak. Bu alanda İzmir'in deprem dönüşümü noktasında 50 yıllık planlamasını yapacak şekliyle hareket ediyoruz."

"ESER SİYASETİ YAPMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ"



Bayraklı'daki rezerv alanda yeşilin içinde, okuluyla, sosyal donatısıyla yatay mimari esaslı projeyi yürüttüklerine dikkati çeken Bakan Kurum, yüzde 90'ı deniz manzaralı evlerin cazibe merkezi olacağını aktardı.

"Eser üretiyoruz ve eser siyaseti yapmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullanan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan da öğrendiğimiz budur, gittiğimiz her yerde verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Bugün depremzede vatandaşlarımız 'Allah sizden razı olsun' diyor. Bizim için en büyük mutluluk budur. Depremzede kardeşlerimizin duasını almaktır. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah sonuna kadar da söz verdiğimiz gibi onları yalnız bırakmadan konutlarını, okullarını vereceğiz." dedi.

Bakan Kurum, gazetecilerden gelen "deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalara" ilişkin soru üzerine, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın zemininin çok kaygan, yumuşak olduğunu, 4-5 metre kazdıktan sonra zeminden su çıktığını ifade ederek, yeni evlerin yapımında binaların sağlamlığını ve zeminin özelliğini göz önünde bulundurduklarını aktardı.

Murat Kurum, kentsel dönüşüm noktasında ada bazında anlaşma yapan vatandaşlara talepleri doğrultusunda finans, teknik destek ve garantörlük gibi konularda destek olacaklarını dile getirdi.

DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI DİNLEDİ



Öte yandan, Bakan Kurum, Bayraklı bölgesindeki temasları sırasında depremzede vatandaşlarla sohbet etti.

Depremzedelerin sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Kurum'un yanına yaklaşan Gülnaz Gönülçalan, 3 yaşından beri gurbette olduğunu, kazandıkları parayla bir ev alabildiklerini, onun da depremde yıkıldığını söyledi.

Depremde kaybettiği evinin yeniden yapıldığını ifade eden Gönülaçan, "O kadar memnunum ki elim ayağım titriyor. Politika yapmıyorum. Önce CHP'liyim yanlış anlamayın. Başımdan geçenleri söylüyorum. Sözünüzün arkanızda duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiriyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Cumhurbaşkanımıza da saygılar sunarız." dedi.

Bakan Murat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel attığında söz verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ağustos itibarıyla konutlarımızı etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Şu gördüğünüz şu an temel seviyesinde olan inşaat, inşallah ağustos sonu itibarıyla bitecek. İnşallah eylül ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Deprem ekim ayında oldu tüm Türkiye İzmir için üzüldü. Yaraları sarmak üzere çalışmalar yaptık. Bitene kadar da sözümüzün arkasındayız inşallah."

TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm alanındaki incelemelerin ardından, kanser tedavisi gören eşi Ziynet Sertel'i kaybeden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'e taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum'a inceleme ve ziyaretleri sırasında Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti ve MHP İzmir milletvekilleriyle bürokratlar eşlik etti.