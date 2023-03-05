İzmir'den CHP'ye tepki: Eleştirilerin hepsi kifayetsiz
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, CHP'nin deprem bölgesindeki çalışmalarının engellendiği ve İzmir deprem konutları ile hükümetin kentteki kentsel dönüşüm yaklaşımına ilişkin iddialarına yönelik bir açıklamalarda bulundu.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'nin deprem bölgesindeki çalışmalarının engellendiği ve İzmir deprem konutları ile hükümetin kentteki kentsel dönüşüm yaklaşımına ilişkin iddialarına yönelik bir açıklama yaptı: "4 yılda dönüşüm adına ellerinde kocaman bir sıfır varken, 2 yılı aşkın sürede depremzedelerimiz için bir daire dahi yapamamışlarken, hükümete yönelik eleştirileri kifayetsizdir. İzmir'de bu işi yapamayan varsa o da CHP'li yerel idaredir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, ilk andan itibaren verdiği sözlerin arkasında olmuştur. Kendi partililerinin de gıpta ile gösterdiği 5 bin 61 bina uzakta değil, Bayraklı'nın göbeğinde."
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