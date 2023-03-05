VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
05 Mart 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 10:30:00

İzmir'den CHP'ye tepki: Eleştirilerin hepsi kifayetsiz

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

ABONE OL

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, CHP'nin deprem bölgesindeki çalışmalarının engellendiği ve İzmir deprem konutları ile hükümetin kentteki kentsel dönüşüm yaklaşımına ilişkin iddialarına yönelik bir açıklamalarda bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'nin deprem bölgesindeki çalışmalarının engellendiği ve İzmir deprem konutları ile hükümetin kentteki kentsel dönüşüm yaklaşımına ilişkin iddialarına yönelik bir açıklama yaptı: "4 yılda dönüşüm adına ellerinde kocaman bir sıfır varken, 2 yılı aşkın sürede depremzedelerimiz için bir daire dahi yapamamışlarken, hükümete yönelik eleştirileri kifayetsizdir. İzmir'de bu işi yapamayan varsa o da CHP'li yerel idaredir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, ilk andan itibaren verdiği sözlerin arkasında olmuştur. Kendi partililerinin de gıpta ile gösterdiği 5 bin 61 bina uzakta değil, Bayraklı'nın göbeğinde."

Etiketler : izmir chp kerem ali sürekli kentsel dönüşüm deprem konut

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX