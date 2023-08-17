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17 Ağustos 2023 Perşembe 14:37:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 14:37:00

İzmir'deki Tahtalı Barajı'nda doluluk son 14 yılın en düşük seviyesinde

Kaynak: AA

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Yağış sezonunda yağmurun düzensiz ve lokal etkili olması nedeniyle İzmir'in su ihtiyacının yarısına yakınını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi son 14 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın sonbahar ve bu yılın kış mevsimini kurak geçiren İzmir'de çoğunlukla sağanak şeklinde etkili olan ilkbahar yağışlarına karşın yağışlı gün sayısının az olması ve yağmurun lokal olarak yağması nedeniyle içme suyunun sağlandığı barajlardaki doluluk oranları geriledi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 17 Ağustos tarihli verilerine göre kentteki 5 barajın doluluk oranı geçen senenin aynı ayına göre azaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre doluluk, Tahtalı'da yüzde 50'den yüzde 35'e, Balçova'da yüzde 35'ten yüzde 31'e, Güzelhisar'da yüzde 71'den yüzde 65'e, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 61'den yüzde 36'ya, Ürkmez'de yüzde 59'dan yüzde 35'e düştü.

Kentin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, son 14 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Barajda 2009 yılının aynı döneminde doluluk oranı yüzde 30 olarak kaydedilmişti. Doluluk oranının yüzde 76'ya çıktığı 2019 yılı ise 14 yılın en iyi rakamı olarak göze çarpıyor.

Tahtalı Barajı'nda geriye dönük 24 yıllık bilgiler incelendiğinde bugünkü baraj rezervinden daha aşağı seviyede olan 4 yıl (2001 yüzde 19, 2007 yüzde 25, 2008 yüzde 8, 2009 yüzde 30) bulunuyor.

Yıllık ortalama 90 milyon metreküp su çekilen barajdaki su oranının düşmesiyle normalde sular altında kalan ve bu yıl kalıntıları gün yüzüne çıkan eski Bulgurca köyü de iyice belirginleşti. Cami kalıntısı yakınındaki yıkık binalar, eski köprü ve yapıların üzerinde oluşan midye öbekleri dikkati çekiyor.

Bu arada Tahtalı Barajı'nda 17 Temmuz itibarıyla kullanılabilir su miktarı da 101 milyon 663 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

270 gün civarında su bulunuyor

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, AA muhabirine, yağışların düzensiz olması nedeniyle barajların yeterince su alamadığını söyledi.

Bu anlamda Tahtalı Barajı'nda doluluk oranının da düştüğünü belirten Alpsoykan, şunları kaydetti:

"Barajımızdaki en kötü 5. sene, yani bundan daha kötü 4 senemiz var ancak son 14 yıldaki en kötü, en az doluluk oranına ulaştığımız bir sene. Bu durumda idaremiz sürekli güncel olarak planlarını yenilemekte ve dengeli bir su kullanımı olarak kentimize sağlıklı bir şekilde, kesintisiz su verme planlarını gerçekleştiriyoruz. Bu en kötü senaryolarda bile bu barajdan beslenen yerlerde hiç yağmur yağmaz ise yaklaşık 270 gün civarında bir rezervimiz bulunmakta. Bununla beraber biz diğer su kaynaklarımızdan kentimizi besliyoruz ve susuz kalmamamız için gerekli planları yapıyoruz ancak belirtildiği gibi gerçekten kötü bir dönemdeyiz."

Hakan Alpsoykan, dünyadaki tatlı su kaynaklarının çok sınırlı olması, suyun gerçekten hayati bir öneme sahip olması ve özellikle de sıkıntılı bir süreçten geçtiği için vatandaşların sularını idareli bir şekilde kullanmalarını istedi.

Etiketler : İZSU İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Tahtalı Barajı
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