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18 Mart 2023 Cumartesi 14:25:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 14:25:00

İzmir'deki depremzedeler için inşa edilen 4 bin 602 konut tamamlandı

Kaynak: AA

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İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminin ardından afetzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından inşa edilen 4 bin 602 konutun tamamlandığı, geriye kalan 459 konutun inşaatının ise mayıs ayında biteceği açıklandı.

TOKİ Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, Bayraklı'daki rezerv alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'deki depremin ardından kentte 5 bin 61 konut, 357 iş yerinin ihalesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bayraklı Mansuroğlu, Salhane ve Manavkuyu mahallelerinde 7 alan belirlediklerini hatırlatan Bıyıkoğlu, "Burada kentsel dönüşüm sürecini başlattık. 2021 yılı Şubat ayında ilk temellerini attığımız konutlarımızın Kasım 2021 tarihinde teslimlerine başladık." dedi.

Bıyıkoğlu, proje alanındaki 1404 konut 289 iş yerinin tesliminin tamamlandığını aktardı.

ALTYAPI HİZMETLERİ SAĞLANDI

Bıyıkoğlu, eş zamanlı olarak rezerv alanında sekiz etapta toplam 3 bin 657 konut, 68 iş yerinin inşaat faaliyetlerine de başladıklarını aktardı.

İnşaatlardan 3 bin 198'inin tamamlandığını kaydeden Bıyıkoğlu, şu bilgileri verdi:

"Teslimatlar devam ediyor. Diğer etapların da teslim işlemleri yürütülüyor şu anda. Geriye kalan 459 konutumuzu ise mayıs ayında tamamlamayı planlıyoruz. İzmir depremi sonrasında ihalesini gerçekleştirdiğimiz 5 bin 61 konutlarımızın 4 bin 602 tanesinin tamamını tamamlamış bulunmaktayız. Bugün itibarıyla bölgede ayrıca rezerv alanında sağlık tesisi, anaokulu, ilkokul, ortaokul, iki adet cami inşaatlarını gerçekleştirdik. Bunların da çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bölgeye genel altyapı hizmetini de getirdik doğal gaz, elektrik, su imalatlarını da getirdik."

Emrah Bıyıkoğlu, evlerin depreme dayanıklı olduğunu ve depremzedelerin güvenle oturabileceğini vurguladı.

Etiketler : izmir depremzede konut toki çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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