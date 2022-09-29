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29 Eylül 2022 Perşembe 17:59:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 18:00:00

İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davaya devam edildi

Kaynak: AA

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İzmir'deki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin dava açılan tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan H.Ö. katıldı, diğer ikisi ise gelmedi.

Müştekiler ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Hakim, gelen evrak, raporlar ve itirazları okudu. Ayrıca sanık avukatlarının bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini bildirdi.

Duruşmada söz alan müşteki Gülay Merve Saka, 10 yaşındaki oğlunun enkaz altında kaldığını belirterek, sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

Söz alan müşteki avukatı ise Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin 3 belediye görevlisi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını belirterek, dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Hakim, itirazların değerlendirilmesi için davayı 19 Ocak 2023'e erteledi.

DAVA

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Cumhuriyet Sitesi C Blok'un yıkılması sonucu 10 kişi yaralanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 fenni mesul ve inşaat teknisyeni hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açılmış, 3 sanık hakkında 8'er aydan 4,5'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda olayın meydana geldiği Cumhuriyet Sitesi C Blok'ta projelendirmede eksiklik, malzeme özelliklerinde yetersizlik, uygulama ve işçilik hataları ile yapı denetiminde yetersizlikler bulunduğu ve binanın depreme dayanıklı olmadığı ve yıkıldığı, bu nedenle şüphelilerin olayın meydana gelmesinde kusurlu olduklarının tespit edildiğine yer verilmişti.

Etiketler : izmir deprem dava
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