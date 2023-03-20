İzmir'deki buluşmada dikkat çeken kare! Altılı Masa Akşener'siz bir araya geldi
Kaynak: AA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" kapsamında "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumu düzenledi. Oturumda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olmaması dikkat çekti.
İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kongrenin beşinci gününde "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumu yapıldı. Oturuma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener haricindeki Altılı Masa'daki tüm parti genel başkanları katıldı.
Oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Altılı Masa'da yer alan beş partinin genel başkanı, burada katılımcılara seslendi.
AKŞENER KATILMADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplantıya katılmadı. İYİ Parti'yi genel başkan yardımcısı Ümit Özlale temsil etti.