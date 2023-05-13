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13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:45:00

İzmir'deki 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 260 tutuklama

Kaynak: AA

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İzmir'de düzenlenen 56. Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 310 şüpheliden 260'ı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı personelince düzenlenen 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 310 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 260'ı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OPERASYON

Kentte 6 aydır devam eden soruşturma sonucu belirlenen zanlılara yönelik 2 bin 280 personel, 1 helikopter ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 9 Mayıs'ta operasyon düzenlenmiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlamasıyla 310 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Etiketler : izmir uyuşturucu kökünü kurutma operasyonu
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