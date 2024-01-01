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İzmir'de yoldan çıkan otomobil duvara çarptı, 4 kişi yaralandı
01 Ocak 2024 Pazartesi 21:45:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 21:45:00

İzmir'de yoldan çıkan otomobil duvara çarptı, 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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İzmir'in Foça ilçesinde, otomobilin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yasin S. idaresindeki otomobil Cumhuriyet Mahallesi Alize Tatil Köyü mevkiinde duvara çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Metehan G., Yunus Emre S. ve Arda D. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : oto kazası foça yaralılar trafik kazası
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