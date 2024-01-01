01 Ocak 2024 Pazartesi 21:45:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 21:45:00
İzmir'de yoldan çıkan otomobil duvara çarptı, 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ABONE OL
İzmir'in Foça ilçesinde, otomobilin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yasin S. idaresindeki otomobil Cumhuriyet Mahallesi Alize Tatil Köyü mevkiinde duvara çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Metehan G., Yunus Emre S. ve Arda D. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kızılay'dan yeni yılın ilk bebeklerine "Sevgi Bohçası"
- İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 106. sayısını yayımladı
- Türkiye-Nahçıvan sınırında 13 kilometrelik tır kuyruğu
- İzmir'de yoldan çıkan otomobil duvara çarptı, 4 kişi yaralandı
- CHP yandaşı Fatih Altaylı, destek yürüyüşündeki alçak saldırıya destek çıktı!
- 250 bin kişi tüm dünyaya yeni yılın ilk mesajını Türkiye'den verdi!