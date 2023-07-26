VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fed faiz kararını açıkladı
Guterres'den Nijer'e anayasal düzenin korunması çağrısı
RTÜK'ten dijital platformlara para cezası
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı... "Türkiye'ye uzanan elleri kıracağız"
Bakan Güler'den IDEF 2023 kapsamında diplomasi trafiği
Asya'da dalgıçların gördüğü balık korkuya yol açtı: Efsaneye göre sadece depremden önce görülüyorlar
26 Temmuz 2023 Çarşamba 18:59:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 18:59:00

İzmir'de yangın... Üç mahalle tahliye edildi

Kaynak: IHA

ABONE OL

İzmir'in Kınık ilçesinde başlayan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

İzmir'in Kınık ilçesinde başlayan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekiplerin, tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerini tahliye ettiği bildirildi.

Etiketler : orman yangını İzmir Kınık havadan müdahale arama kurtarma
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
Yeni nesil çok yenilikçi

Yeni nesil çok yenilikçi
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Hayali oğluyla aynı sahnede olmak

Hayali oğluyla aynı sahnede olmak
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX