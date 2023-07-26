26 Temmuz 2023 Çarşamba 18:59:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 18:59:00
İzmir'de yangın... Üç mahalle tahliye edildi
Kaynak: IHA
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İzmir'in Kınık ilçesinde başlayan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İzmir'in Kınık ilçesinde başlayan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekiplerin, tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerini tahliye ettiği bildirildi.
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