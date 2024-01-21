İzmir'de vapur seferlerine hava engeli

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 21.30 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.