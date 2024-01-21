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21 Ocak 2024 Pazar 21:30:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 21:30:00

İzmir'de vapur seferlerine hava engeli

Kaynak: AA

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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 21.30 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : izmir hava iptali deniz koşulları vapur seferleri iptal
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