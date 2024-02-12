İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
Kaynak: AA
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle dün sabah saatlerinde geçici olarak durdurulan yolcu ve arabalı vapur seferleri yeniden başladı.
Açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.
- Astronot Alper Gezeravcı bugün Ankara'ya dönüyor
- İBB'nin metrosu 3 günde 17.8 km uzadı!
- İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
- 1 askerimiz şehit oldu
- Bakan Yumaklı 24 TV'ye konuştu: Cumhurbaşkanımız ne söylediyse yapmıştır
- Bakan Yumaklı: 'Turist' anlamında kullandığım 'Misafir' kelimesi çarpıtıldı