İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle dün sabah saatlerinde geçici olarak durdurulan yolcu ve arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

Açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.