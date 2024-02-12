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12 Şubat 2024 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 07:30:00

İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

Kaynak: AA

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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle dün sabah saatlerinde geçici olarak durdurulan yolcu ve arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

Açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Etiketler : izmir vapur seferleri hava muhalefeti
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