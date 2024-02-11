11 Şubat 2024 Pazar 11:27:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 11:27:00
İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Kaynak: AA
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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