19 Haziran 2020 Cuma 08:14:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 08:14:00
İzmir'de Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı
Kaynak: AA
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İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler lastik bottaki 56 sığınmacıyı karaya çıkardı.
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