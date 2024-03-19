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19 Mart 2024 Salı 10:15:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 10:15:00

İzmir'de terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olan ve bu örgütlerin sosyal medya üzerinden propagandasını yapan Suriye uyruklu 5 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Etiketler : izmir terör örgütü operasyon gözaltı
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