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08 Kasım 2023 Çarşamba 09:47:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 09:47:00

İzmir'de terör operasyonu: 17 gözaltı

Kaynak: AA

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İzmir'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

İzmir'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca DHKP-C içinde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 17'si, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : izmir dhkp-c operasyon
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