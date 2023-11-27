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27 Kasım 2023 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 07:30:00

İzmir'de su basan iş yerlerinde tahliye çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA-İHA

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İzmir'in Konak ilçesinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu su basan apartman, iş yeri ve dükkanlarda tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kentte dünkü yağış ve fırtınanın etkisiyle taşkınların meydana geldiği cadde ve sokaklarda gece de çalışmalar aralıksız sürüyor.

İZSU ekipleri, Alsancak Kordonboyu ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde su baskınlarının olduğu apartman, iş yeri ve dükkanlarda vidanjör yardımıyla tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Denizin taşması nedeniyle kapanan yollar tekrar trafiğe açıldı.

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde dün yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar, sahil sitelerinin bahçeleri su altında kalmış, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su basmıştı.

Birçok kişi, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalışmış, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanmış, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştığı görülmüştü.

Etiketler : izmir yağış fırtına
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