İzmir'de soğuk hava deposunda yangın çıktı
Kaynak: AA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Sütçüler Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin hızla büyüdüğü depo bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
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