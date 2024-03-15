VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak sınırında inceleme ve denetlemelerde bulundu
İzmir'de soğuk hava deposunda yangın çıktı
"Ekonomi, ticaret, yatırım, ulaşım, tarım, yüksek teknolojiler ve turizm alanlarındaki projeleri müz...
Kripto düzenlemesiyle hem yatırımcılar korunacak hem sektörün önü açılacak
"Gazze'de yaşananlar insan kalıp kalamayacağımızla ilgili bir imtihan"
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
15 Mart 2024 Cuma 12:17:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 12:17:00

İzmir'de soğuk hava deposunda yangın çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Sütçüler Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyüdüğü depo bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : izmir yangın soğuk hava deposu
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda

Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda
Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı

Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX