VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yağışlı havanın etkisine giren yurtta sıcaklıklar 6-10 derece düşecek
Azerbaycan ile Ermenistan anlaştı
Bahis ve müstehcen içeriklilerin de arasında olduğu 1350 internet sitesi erişime engellendi
"Cumhurbaşkanımızın bu çok önemli kararının bütün dünyaya örnek olması gerektiğine inanıyorum"
Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası etap etap ilerliyor
THY'nin bugün ve yarın İstanbul kalkış-varışlı bazı seferleri iptal edildi
18 Kasım 2023 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 14:30:00

İzmir'de şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları, trafikte de aksamalar yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur fırtınanın etkisiyle sağanağa dönüştü. Bulut örtüsü nedeniyle havanın karardığı kentte gök gürültüsü ile birlikte yağan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Konak, Buca ve Balçova ilçelerinden ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent genelinde başta Halkapınar semti olmak üzere çok sayıda köprülü kavşak ve geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklarda da biriken suların tahliyesi için çalışma yürütülüyor.

Etiketler : izmir sağanak fırtına
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX