İzmir'de şiddetli deprem

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır." bilgisini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN İZMİR'DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.

BAKAN SOYLU'DAN İZMİR'DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar herhangi bir can kaybına ulaşılmadığını, 2 kişinin panikle atlama sonucu yaralandığını açıkladı.

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "İzmir Buca'da, saat 03.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir" dedi.

'BATI ANADOLU SON 10 YILDIR ÇOK GERGİN'

Depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin. Normalde Anadolu'da yüzde 52 ile en çok deprem beklediğimiz yer Kuzey Anadolu kırığıydı. Ancak son yıllarda Batı Anadolu'da gerginlik artışı söz konusu oldu. Kızıldeniz'in açılmasıyla Anadolu'nun bu gerginliği taşıyamaması sonucunda kırıklar oluşuyor. Onlardan bir tanesi Sisam depremi olarak 2020'de oldu. Şu anki deprem İzmir'de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Biz buna orta büyüklükte deprem diyoruz. Deprem yaklaşık 7 saniye sürdü. Kuşadası'nda beni uykudan uyandırdı. Melez ovasındaki yapılaşma hemen durdurulmalıdır. Bornova- Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka- Çiğli kesimleri İzmir'in tetikte olması gereken yerlerdir. Buradaki yapıların kentsel dönüşüm kavramı içinde hızlanarak iyileştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası'ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı' ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU İZMİR'DE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı.

İzmir'de merkez üssü Buca ilçesinde 03.29 saatinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmirlilere 30 Ekim 2020 depremini hatırlatan depremde, Konak ilçesinde bulunan tarihi Selahattinoğlu Cami'nin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. İzmirli vatandaşlar sokağa dökülürken, 2 vatandaşın ise panikle balkondan atladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem haberinin ardından İzmir'e geldi. Bakan Soylu, havalimanına iniş yaptı. Bakan Soylu'nun ilk olarak yıkılan caminin olduğu bölgeye gideceği tahmin ediliyor. Bakan Soylu'nun yanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da bulundu.

BAKAN SOYLU'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İzmir'de 03.29'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Konak'ta minaresi yıkılan camide incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yapı stokunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber değerlendirme yapmak lazım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası İzmir'e geldi. Konak ilçesinde bulunan Selahattinoğlu Cami minaresinin yıkılması sebebiyle bölgeye gelen Bakan Soylu; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AFAD yetkilileri ile incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Burada açıklama yapan Bakan Soylu, "Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Allah muhafaza böyle bir yapı stokunda İzmir'de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Daha büyük, içimizi acıtacak, ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. Bu açıdan buradaki yapı stokunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber değerlendirme yapmak lazım" diye konuştu.

31 VATANDAŞ HASTANEYE BAŞVURDU

Deprem hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Gece yarısı 03.29 civarında İzmir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmada 14.4 kilometre derinlikte meydana geldi. Gerek İzmir gerekse Ankara'daki ilgili bölümlerimiz değerlendirmelerini yaptı. 3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca'ya da geçeceğiz. Allah'a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız" sözlerine yer verdi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI KURUM: EKİPLERİMİZ ŞU ANA KADAR BİR CAMİİ MİNARESİNDEKİ HASAR DIŞINDA OLUMSUZ BİR DURUM VE İHBARLA KARŞILAŞMADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Buca'da meydana gelen depreme ilişkin, "Ekiplerimiz şu ana kadar bir camii minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Güzel İzmir'imize geçmiş olsun. Ekiplerimiz şu ana kadar bir camii minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı. Tüm kurumlarla koordineli bir şekilde süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.