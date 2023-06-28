İzmir'de özel uçak araziye düştü
İzmir'in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait uçak araziye düştü. Uçaktaki iki kişinin hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi
Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk ilçesinde meydana geldi. Saat 09.00 sıralarında Selçuk Efes Havalimanı'ndan havalanan özel bir şirkete ait Emre Ö.'nün gezi amaçlı kullandığı kullandığı uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra motorunun güç kaybetmesi sonucu havalimanına geri dönmek isterken boş araziye düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Adrese gelen itfaiye ekipleri, herhangi bir yangın durumuna karşı uçağa hızla müdahale ederek yakıt deposuna su basarken, uçağın aküsünü çıkardı. Kendi imkanları ile uçaktan çıkan hafif yaralı durumdaki pilot ve yanında bulunan arkadaşı Mete E., sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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