İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Homeros Vadisi'ne yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor.