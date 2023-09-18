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18 Eylül 2023 Pazartesi 07:34:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 07:34:00

İzmir'de orman yangını

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İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Doğancılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : orman yangını Buca yangın kontrolü
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