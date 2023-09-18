İzmir'de orman yangını
İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Doğancılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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