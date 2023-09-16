İzmir'de orman yangını
Kaynak: AA
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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