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16 Eylül 2023 Cumartesi 16:08:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 16:08:00

İzmir'de orman yangını

Kaynak: AA

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İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : izmir menderes orman yangını
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