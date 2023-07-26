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26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:32:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:32:00

İzmir'de orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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İzmir'in Ödemiş ile Kınık ilçelerinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ödemiş ilçesi Küçükkavulcuk Mahallesi'ndeki zeytinlikte çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesi'nde ise ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma yürütülüyor.

Etiketler : Ödemiş ilçesi İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangınlara müdahale ediliyor
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