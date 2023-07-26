İzmir'de orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

İzmir'de orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

Ödemiş ilçesi Küçükkavulcuk Mahallesi'ndeki zeytinlikte çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesi'nde ise ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma yürütülüyor.