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25 Haziran 2023 Pazar 20:14:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 20:14:00

İzmir'de LGBT propagandasına geçit yok!

Kaynak: IHA

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İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen eylem yapmak isteyen LGBT üyelerine polis müdahalede bulundu. Tüm ikazlara rağmen yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen LGBT üyesi 50'nin üzerinde kişi gözaltına alındı.

İzmir Valiliği, geçtiğimiz cuma günü LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından gerçekleştirilmek istenen etkinliklerin genel ahlaka aykırı olduğunu ve provokatif olaylara sebep olabileceğini, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla 2 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurmuştu. Valilik kararına rağmen LBGT üyeleri, eylem yapmak amacıyla bugün saat 17.45'te Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi.

Polis ekipleri caddeye çıkan tüm sokakları barikatlarla kapattı. Çevik Kuvvet ekipleri ve asayiş ekiplerin de katılımıyla geniş çaplı önlemler alınırken, bölgeye TOMA'da sevk edildi. Caddede bekleme yapmamaları ve dağılmaları konusunda polis ekiplerince yapılan tüm ikazlara aldırış etmeyen LGBT üyelerine müdahalede bulunuldu. Polis ekiplerince uyarılara aldırış etmeyen 50'nin üzerinde LGBT üyesi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Etiketler : LGBT eylemi İzmir Valiliği polis müdahalesi
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