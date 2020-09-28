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28 Eylül 2020 Pazartesi 07:05:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 07:05:00

İzmir'de komşular arasında çıkan kavgada biri ağır iki kişi yaralandı

Kaynak: AA

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi 5821. Sokak'ta Can S. (21) komşusu İbrahim B’nin evinin önüne gelerek bağırmaya başladı.

O sırada evde bulunan İbrahim B. ve oğlu Abdullah B. (18), aşağı inerek Can S. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah B, Can S’yi bıçakla yaraladı. Arbede esnasında baba İbrahim B. de hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Can S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Abdullah B. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

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