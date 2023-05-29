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29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:12:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:12:00

İzmir'de kan donduran cinayet! Defalarca göğsünden bıçaklandı

Kaynak: İHA

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İzmir'de dün akşam saatlerinde kan donduran bir cinayet meydana geldi. Kişi veya kişiler arasında çıkan kavgada defalarca göğsünden bıçaklanan 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kan donduran olay, İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kişi veya kişiler arasında çıkan kavgada defalarca göğsünden bıçaklanan 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahar Mahallesi 2904. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Ramazan Yüksekdağ (25) ile kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Yüksekdağ, defalarca göğsünden bıçaklandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Yüksekdağ, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 25 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yüksekdağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : Karabağlar ilçesi Yüksekdağ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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