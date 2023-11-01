İzmir'de “Kalkan” operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Basmane bölgesi başta olmak üzere İzmir'de düzenlenen "Kalkan" operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı.

BASMANE BÖLGESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İZMİR'DE DÜZENLENEN "KALKAN"OPERASYONLARINDA 3⃣0⃣9⃣ DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI❗️



Milletimizin bilmesini isterim ki;

Tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize... pic.twitter.com/znkQuxpAMN