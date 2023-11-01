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01 Kasım 2023 Çarşamba 08:31:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 08:31:00

İzmir'de “Kalkan” operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Basmane bölgesi başta olmak üzere İzmir'de düzenlenen “Kalkan” operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Basmane bölgesi başta olmak üzere İzmir'de düzenlenen "Kalkan" operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı.

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