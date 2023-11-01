İzmir'de “Kalkan” operasyonları: Çok sayıda gözaltı var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Basmane bölgesi başta olmak üzere İzmir'de düzenlenen “Kalkan” operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Basmane bölgesi başta olmak üzere İzmir'de düzenlenen "Kalkan" operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı.
BASMANE BÖLGESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İZMİR'DE DÜZENLENEN "KALKAN"OPERASYONLARINDA 3⃣0⃣9⃣ DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 1, 2023
Milletimizin bilmesini isterim ki;
Tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize... pic.twitter.com/znkQuxpAMN
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