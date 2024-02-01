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01 Şubat 2024 Perşembe 23:07:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 23:07:00

İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti

Kaynak: TRT Haber,AA

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Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförünün yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Taksi şoförü Oğuz Erge, saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı aracına aldı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

YAKLAŞIK 110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü inceledi.

Kimliği tespit edilen D.A, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A, adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Daha önce intihara teşebbüs eden zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabancada 3 fişek olduğu, olayda 3'ünü kullandığı öğrenildi.

Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

TAKSİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksi şoförü Oğuz Erge'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bakan Koca, gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförünün yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Dün gece İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum"

Etiketler : Izmir taksici ölümü silahlı saldırı
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