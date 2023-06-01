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01 Haziran 2023 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 09:30:00

İzmir'de fişleme listesi

Kaynak: Akşam

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hayriye Çelik, başka partilere destek verenlerin listesinin hazırlandığını itiraf etti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hayriye Çelik'in, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye oy vermeyenlerin listesini hazırladığı ortaya çıktı. Belediye çalışanı paylaşımında "Acıma yok" diyerek tehditler savurdu.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanamadı. 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen illerde Başkan Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na destek veren depremzedeler, CHP'liler tarafından adeta linç edildi. Seçim sürecinin bitmesiyle partililer bu kez de belediye çalışanlarını hedef aldı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA personeli ve aynı zamanda Menemen CHP üyesi olan Hayriye Çelik seçimin ardından fişleme itirafında bulundu. Çelik, İzmir Büyükşehir ve CHP'li ilçe belediyelerinde kendisi ve yakınları çalışıp, seçim sürecinde diğer siyasi partiye destek olanları tespit ettiklerini ve liste hazırladıklarını söyledi. "Acıma yok" diyen Çelik, o kişileri işten çıkarıp yerine seçimde gönüllü olarak CHP'ye çalışan partilileri alacaklarını ima etti.

Çelik sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

'GİT DEVLETTE ÇALIŞ'

"Babası, annesi, abisi, ablası, kardeşi CHP ilçe belediyelerimizde ya da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz. Acıma yok. Bizim gönüllü arkadaşlarımızın hakkını yedirmeyeceğiz. Onlara yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik yapmak. Madem bu partiyi sevmiyorsun, belediyesine de tenezzül etme. Git devlet kurumlarında çalış."

Etiketler : Hayriye Çelik CHP ilçe belediyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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