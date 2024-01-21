İzmir'de fırtına minareyi yıktı
Kaynak: AA
İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'nde sabaha kadar sağanak etkili oldu. Bir süre sonra sağanak yerini soğuk hava ve fırtınaya bıraktı.
İlçede etkili olan fırtına nedeniyle Rahmi Tokat Camii'nin minaresi yola devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
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