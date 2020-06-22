  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ÖSYM'den YKS açıklaması
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 6 operasyonda yakalanan şüphelilerden 438'i tutuklandı
ÖTV indirimi gelecek mi?
Pençe-Kaplan operasyonu PKK'yı hezimete uğrattı! PKK elebaşı Cemil Bayık ABD'yi suçladı!
MHP'li Yalçın: İl başkanları toplantısı 4 Temmuz'a ertelendi
Offroadcular dağların tadını doyasıya çıkarttı
Gece avına 8493 lira cezası
Çin'de 18, Güney Kore'de 17 yeni Kovid-19 vakası saptandı
22 Haziran dünyadan koronavirüs tablosu!
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 51 bini geçti
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 180 bini aştı
“Çok seviyorsanız patatesi kahvaltıda tüketin”
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Tüketici güven endeksi arttı
Borsa güne yükselişle başladı
Diyarbakır'da rekor uyuşturucu:!
Brent petrolün varili 42,11 dolar
Türkmenistan'da yaşayan çocuk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Altun: Gerçek dışı, trajikomik...
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Cemal Kaşıkçı'nın yakın arkadaşına uyarı: Hedeftesin, arkanı kolla
Sisi'ye karşı Libya ve Türk bayraklı gösteri
22 Haziran 2020 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 11:02:00

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 6 operasyonda yakalanan şüphelilerden 438'i tutuklandı

ABONE OL

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen 6 operasyonda gözaltına alınan 847 şüpheliden 438'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile EGM TEM Dairesi Başkanlığı arasındaki koordineli çalışmalar sonucu oluşturulan ülke genelindeki ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılıyor.

"Mahrem imamlar" tarafından ankesörlü ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenenler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 631'i muvazzaf 928 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Soruşturmalar kapsamında 19 Kasım, 20 Aralık 2019 ile 14 Ocak, 18 Şubat, 9 ve 16 Haziran 2020'de düzenlenen 6 operasyonda 847 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 438'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 145'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten, 241'i de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı konuda haklarında soruşturma bulunan, delil veya sağlık durumları dikkate alınan zanlılardan 23'ü de savcılık kararıyla salıverildi.

Güvenlik güçleri, yakalama kararı bulunan 81 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER