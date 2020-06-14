İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 5 operasyonda yakalanan şüphelilerden 357'si tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile EGM TEM Dairesi Başkanlığı arasındaki koordineli çalışmalar sonucu oluşturulan ülke genelindeki ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılıyor.

"Mahrem imamlar" tarafından ankesörlü ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen şüpheliler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 761 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Soruşturmalar kapsamında 19 Kasım, 20 Aralık, 14 Ocak, 18 Şubat ve 9 Haziran'da düzenlenen 5 operasyonda 512'si muvazzaf 693 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 357'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 89'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten, 228'i de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı konuda haklarında soruşturma bulunan, delil veya sağlık durumları dikkate alınan zanlılardan 19'u da savcılık kararıyla salıverildi.

Güvenlik güçleri, yakalama kararı bulunan 68 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.