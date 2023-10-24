İzmir'de FETÖ operasyonunda 94 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem ve güncel yapılanması ile hücre evlerine yönelik operasyonda 94 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün güncel ve askeri mahrem yapılanması ile hücre evlerine yönelik 110 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 94 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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