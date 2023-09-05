İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Kaynak: AA
İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasında askerlerden veya askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki "mahrem imamlara" yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin örgüt içerisinde askerlerden ve askeri öğrencilerden sorumlu oldukları belirtildi.
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