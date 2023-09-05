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05 Eylül 2023 Salı 10:31:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 10:31:00

İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: AA

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İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasında askerlerden veya askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki "mahrem imamlara" yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin örgüt içerisinde askerlerden ve askeri öğrencilerden sorumlu oldukları belirtildi.

Etiketler : FETÖ operasyonu terör örgütü İzmir operasyonu FETÖ
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