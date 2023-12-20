VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya ve Mısır, Gazze'de acil ateşkes çağrısını tekrarladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı
8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hollanda'da binler Gazze için buluştu: 8 bin çift ayakkabı bırakıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Çin'de temaslarını sürdürüyor
Çin'de depremin bilançosu artıyor: Ölü sayısı 131'e çıktı
20 Aralık 2023 Çarşamba 19:20:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 19:20:00

İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca haklarında gözaltı kararı verilen 4'ü muvazzaf, 2'si eski asker, 6'sı eski askeri okul öğrencisinden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. İtirafçı olan şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Etiketler : FETÖ operasyonu TSK yapılanması İzmir gözaltıları
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX