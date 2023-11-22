İzmir'de durdurulan otomobilde 1 kilo 800 gram kokain ele geçirildi
Kaynak: AA
İzmir'de bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 830 gram kokain, 3 bin 350 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Takibe alınan otomobil, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemalpaşa ilçesinde durduruldu.
Yapılan aramada 1 kilo 830 gram kokain, 3 bin 350 uyuşturucu hap ile 41 gram esrar ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- İznik'te sahte alkol üretip satan şüpheli yakalandı
- MSB duyurdu! Sınırda 2 FETÖ'cü yakalandı
- CHP'li İBB yönetimi zamma doymuyor! İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi
- İzmir'de durdurulan otomobilde 1 kilo 800 gram kokain ele geçirildi
- Öküz öldü, ortaklık bozuldu: Akşener'den CHP'ye, "Yüzde 60'la alırız diyen akılsızlara dokunmadılar"
- Bakan Yerlikaya açıkladı! Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi