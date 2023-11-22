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İzmir'de durdurulan otomobilde 1 kilo 800 gram kokain ele geçirildi
22 Kasım 2023 Çarşamba 16:38:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 16:38:00

İzmir'de durdurulan otomobilde 1 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Kaynak: AA

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İzmir'de bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 830 gram kokain, 3 bin 350 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Takibe alınan otomobil, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemalpaşa ilçesinde durduruldu.

Yapılan aramada 1 kilo 830 gram kokain, 3 bin 350 uyuşturucu hap ile 41 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : gözaltı İZMİR NARKOTİK UYUŞTURUCU
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