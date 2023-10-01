01 Ekim 2023 Pazar 16:40:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 16:40:00
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre; İzmir'in Buca ilçesinde saat 16.30'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre; İzmir'in Buca ilçesinde saat 16.30'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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