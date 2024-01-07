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07 Ocak 2024 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 09:45:00

İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli: Tüm seferler iptal

Kaynak: AA

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İzmir'de deniz ulaşımı olumsuz hava şartları nedeniyle geçici süreyle durduruldu.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından fırtınanın etkili olmaya başlaması nedeniyle İzmir'de deniz ulaşımı seferleri geçici süreyle durduruldu.

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" sözlerine yer verildi.

Etiketler : meteoroloji izmir fırtına deniz ulaşımı
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