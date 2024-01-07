İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli: Tüm seferler iptal
Kaynak: AA
İzmir'de deniz ulaşımı olumsuz hava şartları nedeniyle geçici süreyle durduruldu.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından fırtınanın etkili olmaya başlaması nedeniyle İzmir'de deniz ulaşımı seferleri geçici süreyle durduruldu.
İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" sözlerine yer verildi.
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