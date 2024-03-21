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21 Mart 2024 Perşembe 14:15:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 14:15:00

İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz etkinliğiyle ilgili 82 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İzmir'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan attıkları ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıdıkları suçlamasıyla 82 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan attıkları ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıdıkları suçlamasıyla 82 kişi gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gündoğdu Meydanı'nda 17 Mart'ta gerçekleştirilen Nevruz etkinliği ile ilgili kamera kayıtlarında yaptığı incelemede 82 kişinin etkinlik sırasında suç unsuru slogan attığı ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıdığı tespit edildi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gündoğdu Meydanı'nda 17 Mart'ta düzenlenen etkinlik sonrası slogan atarak terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alınmış, 6 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Etiketler : izmir dem parti nevruz gözaltı
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