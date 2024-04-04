VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangına ilişkin soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı
MSB: 3 ayda 673 terörist etkisiz hale getirildi
Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı, belediye başkanlığı AK Parti'ye geçti
Türkiye'de bir ilk! D-Smart GO, T10X kullanıcılarının hizmetinde
İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz etkinliğiyle ilgili 21 kişi gözaltına alındı
NATO, 75'inci yılına savunma harcamalarını artırma hedefiyle girdi
04 Nisan 2024 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 12:00:00

İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz etkinliğiyle ilgili 21 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'de, DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan attıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gündoğdu Meydanı'nda 17 Mart'ta gerçekleştirilen Nevruz etkinliği ile ilgili kamera kayıtlarında yaptığı incelemede, biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 21 kişinin etkinlik sırasında suç unsuru slogan attığı tespit edildi.

Şüphelilerden bazılarının da ayrıca sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : izmir dem parti nevruz gözaltı
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX