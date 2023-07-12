VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretim endeksini açıkladı
Bakan Göktaş'tan Düzce sel felaketine ilişkin açıklama: 2 milyon TL kaynak aktardık
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Araba ile 5 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık rekorları artacak!
Japonya ile Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
İzmir'de dehşet! Alacak verecek kavgası kanlı bitti
12 Temmuz 2023 Çarşamba 08:42:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 08:42:00

İzmir'de dehşet! Alacak verecek kavgası kanlı bitti

ABONE OL

İzmir'de alacak verecek kavgası meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan Kadir Doğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde alacak verecek kavgasında bıçaklanan Kadir Doğdu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 9 Temmuz günü akşam saatlerinde Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6106/24 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Doğdu (31), alacak verecek meselesi yüzünden A.Y. (35), ile tartışmaya başladı.

İkili arasındaki gerginlik artınca olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda A.Y., Kadir Doğdu'yu bıçaklayarak yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerinin ardından Doğdu ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 2 gündür tedavi gören Doğdu'nun dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan A.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Etiketler : Bornova ilçesi Alacak verecek kavgası bıçaklanan şahıs
Arda gurur kaynağımız!

Arda gurur kaynağımız!
15 gün hastanede kalacak

15 gün hastanede kalacak
Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim

Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor
'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor

'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor
Artık kaçmıyorlar

Artık kaçmıyorlar
Harbiye coşkusu

Harbiye coşkusu
‘Bir Sana Yandım'ı yorumladı

‘Bir Sana Yandım'ı yorumladı
Hadise'den Tuba'ya 41 yaş kutlaması

Hadise'den Tuba'ya 41 yaş kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX