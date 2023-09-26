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26 Eylül 2023 Salı 17:55:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 17:55:00

İzmir'de DEAŞ ve PKK operasyonu: 4 tutuklama var

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İzmir'de DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

İzmir'de DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleri içerisinde faaliyet gösteren 8 Suriyeli yakalandı, şahıslardan 4'ü tutuklandı.

IHA'da yer verilen habere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleri yanlısı yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 7 Suriyeli ile PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 Suriyeli'nin yakalandığı kaydedildi. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklandığı, diğer 4 kişinin ise yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi.

Etiketler : deaş operasyonu pkk/pyd tutuklama izmir terör operasyonu
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