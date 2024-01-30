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30 Ocak 2024 Salı 09:46:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 09:46:00

İzmir'de çok sayıda silah ele geçirildi

Kaynak: IHA

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İzmir'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde, silah ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise çok sayıda ruhsatsız silah ve aparat ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tire ilçesinde silah ticareti yapan şebekeyi belirledi. Savcılıktan alınan izinle belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada, 1 piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 275 tabanca fişeği ve namlu açmada kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler : izmir operasyon silah kaçakçılığı
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