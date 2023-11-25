İzmir'de çete lideri yakalandı

Kentte temmuz ayında düzenlenen suç örgütü operasyonu kapsamında aranan ve örgütün elebaşı olduğu değerlendiren E.B'nin aracını tespit eden polis ekipleri çalışma başlattı.



Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında aracı durdurulan E.B, ruhsatsız tabancayla yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.