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02 Aralık 2023 Cumartesi 17:54:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 17:54:00

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 140 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan ŞahıslarBüro Amirliği ekipleri, 1 Aralık'ta Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında kentte belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler : hapis cezası aranan gözaltına alınanlar İzmir operasyonu
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