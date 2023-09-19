VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu
Jandarma Genel Komutanlığından "Gaziler Günü" paylaşımı
X platformu tüm kullanıcılar için ücretli olabilir
Kuzey Kore: Kim Jong-un ülkesine ulaştı
AB dışişleri bakanları gelecek toplantılarını Kiev'de yapacak
Libya'da selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'i hasar gördü
19 Eylül 2023 Salı 11:25:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 11:25:00

İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterdeki son personelin cesedine ulaşıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir Valiliği, Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki arama çalışmalarının, mürettebattan son kişinin de cesedine ulaşılmasıyla sonlandırıldığını bildirdi.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Keler Mahallesi'nde Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında saat 06.50 itibarıyla son kişi olan Türk personelin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

    Baraj gölündeki 3 kişilik mürettebattan tamamının cesedine ulaşılmasıyla arama çalışmalarının sonlandırıldığı aktarılan açıklamada, cenazenin otopsi için Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

    Kaza

    Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

    Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.

    4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 3 personel için arama kurtarma çalışması başlatılmış, dün 2 personelin cenazesi çıkarılmıştı.

    Etiketler : orman yangını helikopter kaza arama çalışmaları
    Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

    Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
    Engelli hayranına jest yaptı

    Engelli hayranına jest yaptı
    Tiyatro yapmak istiyor

    Tiyatro yapmak istiyor
    Gemileri yakacak

    Gemileri yakacak
    Basit numaralar barıştırdı

    Basit numaralar barıştırdı
    Şarkının başına gelmeyen kalmadı

    Şarkının başına gelmeyen kalmadı
    Kıyafet değil ses önemli

    Kıyafet değil ses önemli
    Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

    Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
    Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

    Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX