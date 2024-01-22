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22 Ocak 2024 Pazartesi 11:38:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 11:38:00

İzmir'de arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Kaynak: AA

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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 10.40 itibarıyla Üçkuyular İskele'den yapılan arabalı vapur seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Etiketler : izmir arabalı vapur sefer
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